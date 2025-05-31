На Байконуре готовятся к празднованию 70-летия космодрома

Утро 2 июня начнется со встречи ветеранов и жителей города Байконура в парке имени первостроителя космодрома Георгия Шубникова. Там состоится митинг, посвященный знаменательной дате, гости возложат цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны, первопроходцам космодрома Байконур.

Ярким штрихом праздничного дня станет открытие уникального музея макетов ракетно-космической техники. Под открытымнебом размещены уменьшенные копии ракет -носителей, стартовавших с Байконура.

На торжественном собрании с участием руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, специального представителя Президента Республики Казахстан Кайрата Нуртая, главы администрации города Байконура Константина Бусыгина, состоится поздравление ветеранов и лучших специалистов космического комплекса «Байконур», демонстрация фильма «Байконур – 70 лет на орбите» и праздничный концерт.

Главное праздничное событие произойдет на стадионе «Десятилетия», где во время театрализованного шествия «Мы – байконурцы!» вдоль трибун пройдут колонны ветеранов, почетных граждан Байконура, организаций и предприятий космической промышленности, приветствие официальных лиц Казахстана и России, торжественная церемония присвоения звания«Почетный гражданин города». В этом году этой высокой награды будут удостоены 16 заслуженных байконурцев.

Завершится юбилейный день рождения Байконура театрализованным концертом и праздничным салютом.

3 июнядля ветеранов будут организованы экскурсии по космодрому Байконур.

Космодром «Байконур» – первый и крупнейший в мире космический комплекс, расположенный на территории Казахстана, с площадью 6717 кв. км. Для Казахстана «Байконур» – это не только символ научно-технического прогресса, но и важный экономический актив, обеспечивающий сотрудничество с ведущими космическими державами.

Официальной датой основания космодрома считается 2 июня 1955 года. Сегодня космодром и одноименный город образуют единый комплекс «Байконур». Именно отсюда были осуществлены пуски первого искусственного спутника Земли, первого человека в космосе – Ю.Гагарина и первой женщины-космонавта – В.Терешковой. С Байконура отправлялись в полет и наши земляки – космонавты Т.Аубакиров, Т.Мусабаев, А.Аимбетов.

70-летний юбилей Байконура подчеркивает важную роль Казахстана в освоении мирного космоса и развитие международного сотрудничества. За 70 лет комплекс «Байконур» стал глобальной платформой научно-технического прогресса. Казахстан обеспечивает стабильность, безопасность и устойчивое управление объектом, сохраняя историческое наследие и формируя будущее космической отрасли.