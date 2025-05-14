Самый большой в мире макет ракеты установили в Байконуре
Космический комплекс «Байконур» готовится к 70-летию, празднование которого состоится 2 июня 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
В честь предстоящего юбилея байконурцы создают музей под открытом небом. В парке первостроителя Байконура Георгия Шубникова будет расположен уникальный парк ракет-носителей, макеты которых поставляют предприятия ракетно-космической отрасли.
Работы по созданию музея стартовали еще прошлой осенью — на головных космических предприятиях началось создание уменьшенных копий ракет. Это не просто «макеты», это настоящие копии реальных ракет, но только в шесть раз меньше.
Макет ракеты «Восток» изготовлен РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, ракета Н-1 — ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, ракеты «Протон», «Циклон», «Зенит» — АО «ЦЭНКИ». РКЦ «Прогресс» предоставляет для музея спускаемый аппарат спутника «Фотон».
— Каждый макет будущего музея — это не просто экспонат, это — коллективный памятник конструкторам, разрабатывавшим эту ракету, рабочим, ее изготавливавшим, испытателям, проводившим пуски, — отметили в пресс-службе администрации города Байконура.
В будущем парке уже установлен спускаемый аппарат спутника «Фотон», побывавший в космосе — подарок от ракетно-космического центра «Прогресс».
13 мая сотрудники государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева привезли в парк и установили макет ракеты-носителя Н-1. Высота ракеты оставляет около 22 метров — это самый большой макет из имеющихся в мире, отмечают специалисты.
В натуральную величину (105 метров) образцов ракеты не сохранилось.
Все четыре испытательных запуска Н-1, выполненных с 1969 по 1972 годы, были неудачными на этапе работы первой ступени.
А на центральной площади города Байконура за счет средств национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется строительство фонтана.
В день празднования 70-летнего юбилея первого космодрома планеты гости, ветераны и жители Байконура станут участниками открытия новых инфраструктурных объектов. Ожидается прибытие на космодром большого количества ветеранов Байконура.