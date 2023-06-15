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На Балхашской ТЭЦ произошла авария

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 20:47
На Балхашской ТЭЦ произошла авария Фото: gov.kz

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Повреждение секционного выключателя произошло на Балхашской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«15 июня в 16:22 на Балхашской ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» произошло повреждение секционного выключателя, обесточилось распределительное устройство 10 кВ с потерей собственных электрических нужд. Отключились 3 котла и 3 турбины. Генерация ТЭЦ снижена со 110 до 0 МВт.

В 17:10 начаты операции по развороту электростанции. В настоящее время в работе 1 котел и 1 турбина», - проинформировали в пресс-службе министерства.

Расследование технологического нарушения будет проведено с участием территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что на один из котлов Экибастузской ТЭЦ упала железобетонная потолочная плита.


Энергетика   Карагандинская область   Происшествия   Минэнерго РК   ТЭЦ  
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