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На автодороге ЗКО введено ограничение движения для транспорта

25 Декабря 2021 21:50
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На автодороге ЗКО введено ограничение движения для транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Уральск-Таскала-граница РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства интеграции и инфраструктурного развития РК.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Западно-Казахстанской области (метель, ограничение видимости) с 20:05 (по времени Нур-Султана) 25 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Уральск-Таскала-граница РФ» км 4-104, участок Уральск – граница РФ). В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» также закрыто для всех видов автотранспорта в связи с погодными условиями.


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#Западно-Казахстанская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #МИИР РК  
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