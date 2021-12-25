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На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта

25 Декабря 2021 18:33
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На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» открыли движение для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

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«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 25 декабря с 17:30 открыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (с 84 км - 184 км) для всех видов автотранспорта», - сказано в сообщении ведомства.

ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области ограничено движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык».


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#Алматинская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС  
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