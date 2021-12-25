На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» открыли движение для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 25 декабря с 17:30 открыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (с 84 км - 184 км) для всех видов автотранспорта», - сказано в сообщении ведомства.
ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области ограничено движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык».
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