На автодороге Караганда – Балхаш установили 14 комплектов световых лазеров

Наблюдения и технические замеры подтвердили высокую эффективность технологии в повышении уровня безопасности дорожного движения.

По итогам успешного тестирования проект был расширен: на участке Караганда — Балхаш автомобильной дороги республиканского значения Астана — Караганда — Алматы установлено 14 комплектов лазерных световых установок.

«Внедрение данной системы направлено на повышение безопасности дорожного движения в темное время суток, снижение риска засыпания водителей, улучшение концентрации внимания и повышение ориентирования на дороге. Кроме того, использование лазерных указателей способствует снижению тяжести последствий возможных дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Система проецирует яркие световые линии непосредственно в поле зрения водителя, обеспечивая своевременную визуальную индикацию необходимости корректировки скорости или траектории движения. Такой принцип работы особенно эффективен в условиях ограниченной видимости, на протяженных участках дорог и местах, где традиционные средства организации дорожного движения могут быть недостаточно заметны.

Специаолисты утверждают, что реакция водителей на лазерные линии наступает значительно быстрее, чем на обычные дорожные знаки или стандартную разметку. Зарубежные пилотные проекты показывают снижение аварийности на оборудованных участках до 40–50%, что подтверждает высокий потенциал применения подобных технологий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.