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На автодорогах Казахстана внедрят технологию Superpave

23 Ноября 2022, 17:12
На автодорогах Казахстана внедрят технологию Superpave

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для повышения эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в Казахстане будет использоваться технология Superpave. Об этом стало известно на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Про технологию рассказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин. По его словам, проектирование будет учитывать температурные характеристики каждого региона в разрезе климатических зон и интенсивности движения. Технология Superpave даст возможность повышать эксплуатационные характеристики.

«Сейчас у нас учитываются только 3 климатические зоны, предусмотрены 2 марки битума. В технологии Superpave будут учитываться 10-15 климатических зон. Для каждого региона будут формироваться отдельные составы асфальтобетонных смесей, битума, щебня», ­- отметил Толеген Абдуллин.

Данное новшество будет внедрено в рамках исполнения поручения Главы государства по реформированию автодорожной отрасли. Помимо этого, Толеген Абдуллин рассказал о переходе и реализации автодорожных проектов по принципу ЕРСМ контракта. Основные преимущества данного контракта в том, что стоимость контракта будет определяться по укрупненным расценкам без привязки к ТЭО и ПСД.

По принципу ЕРСМ контракта одним исполнителем осуществляется полный жизненный цикл проекта: от стадии проектирования до дальнейшего содержания данного участка на протяжении 10 лет. При этом исполнитель берет на себя обязательства по всем рискам реализации проекта, в том числе удорожание.

Кроме этого, прорабатывается вопрос внедрения условий международных правил FIDIC в автодорожных контрактах.


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