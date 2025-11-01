На аварийно-опасных участках в Казахстане установлено 630 тысяч дорожных знаков

Особое внимание уделяется модернизации трасс, защите пешеходов и внедрению современных технологий контроля за соблюдением правил на дорогах.

Для повышения качества и пропускной способности автомобильных дорог продолжается их перевод в более высокие категории. В этом году порядка 1 тысячи километров будет доведено до I и II категорий, что позволит повысить уровень безопасности и комфорта для участников движения. В целом по стране к I категории относятся 3,6 тысячи километров дорог, ко II категории — 6,2 тысячи километров.

Продолжается развитие инфраструктуры для защиты пешеходов и предотвращения ДТП с участием животных. На дорогах республиканского значения построено четыре новых надземных пешеходных перехода, теперь их общее количество — 34. Для предотвращения выхода скота на проезжую часть дополнительно оборудовано 76 скотопрогонов и установлено 285 километров сетчатых ограждений. Всего по стране действует 383 скотопрохода и свыше 2,2 тысячи километров защитных ограждений.

На аварийно-опасных участках устроены шумовые полосы общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, установлено более 630 тысяч дорожных знаков, нанесено 35 тысяч километров разметки, а освещение проведено на 320 километрах дорог. В зимний период предусмотрено регулирование скоростного режима и организация безопасного проезда транспорта при неблагоприятных погодных условиях, снегопадах, гололеде и ограниченной видимости.

Значительные изменения затронули и систему технического осмотра. С 5 апреля ужесточены требования к операторам техосмотра, а за формальное проведение проверки предусмотрено лишение разрешения на деятельность сроком до трех лет.

Параллельно ведется обновление нормативно-технической базы. В настоящее время пересматриваются 59 документов в области безопасности, из которых 11 уже актуализированы. Кроме того, разрабатывается пятилетняя Стратегия дорожной безопасности, которая определит задачи для каждого государственного органа и предусматривает изменения в законодательстве.

