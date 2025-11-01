РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:50, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На аварийно-опасных участках в Казахстане установлено 630 тысяч дорожных знаков

    В Казахстане реализуется комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Дорожные знаки Жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Особое внимание уделяется модернизации трасс, защите пешеходов и внедрению современных технологий контроля за соблюдением правил на дорогах.

    Для повышения качества и пропускной способности автомобильных дорог продолжается их перевод в более высокие категории. В этом году порядка 1 тысячи километров будет доведено до I и II категорий, что позволит повысить уровень безопасности и комфорта для участников движения. В целом по стране к I категории относятся 3,6 тысячи километров дорог, ко II категории — 6,2 тысячи километров.

    Продолжается развитие инфраструктуры для защиты пешеходов и предотвращения ДТП с участием животных. На дорогах республиканского значения построено четыре новых надземных пешеходных перехода, теперь их общее количество — 34. Для предотвращения выхода скота на проезжую часть дополнительно оборудовано 76 скотопрогонов и установлено 285 километров сетчатых ограждений. Всего по стране действует 383 скотопрохода и свыше 2,2 тысячи километров защитных ограждений.

    На аварийно-опасных участках устроены шумовые полосы общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, установлено более 630 тысяч дорожных знаков, нанесено 35 тысяч километров разметки, а освещение проведено на 320 километрах дорог. В зимний период предусмотрено регулирование скоростного режима и организация безопасного проезда транспорта при неблагоприятных погодных условиях, снегопадах, гололеде и ограниченной видимости.

    Значительные изменения затронули и систему технического осмотра. С 5 апреля ужесточены требования к операторам техосмотра, а за формальное проведение проверки предусмотрено лишение разрешения на деятельность сроком до трех лет.

    Параллельно ведется обновление нормативно-технической базы. В настоящее время пересматриваются 59 документов в области безопасности, из которых 11 уже актуализированы. Кроме того, разрабатывается пятилетняя Стратегия дорожной безопасности, которая определит задачи для каждого государственного органа и предусматривает изменения в законодательстве.

    Ранее мы писали о том, что новые участки дорог открываются в Астане. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Безопасность
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают