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На Алматы из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики – Президент РК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2022, 13:56
На Алматы из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Алматы из трех напрвлений как огромная стая гиен ринулись воруженные боевики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что по началу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города.

«А потом началось то, что войдет, наверное, в историю как Алматинская трагедия», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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