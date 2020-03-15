На алматинскую белку надели маску

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На алматинскую белку надели маску как символ борьбы с коронавирусом. Об этом в своем Instagram сообщила продюсер арт-объекта Майра Измайлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Белка, как житель города, также поддерживает вас в борьбе с пандемией. Маска - это всего лишь символ. А ведь главным является единство в данной ситуации», - написала Майра Измайлова.

Кроме того, она напомнила о постановлении от 15 марта 2020 года «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан».

Отметим, в настоящее время в Казахстане подтверждены 8 случаев заболевания COVID-19, из них шесть в Алматы и два в Нур-Султане. На стационарном карантине находятся 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек. В общей сложности число зараженных в мире составляет 156 400 человек, погибли - 5833.