+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 2 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На алматинскую белку надели маску

15 Марта 2020 18:48
Поделиться:
На алматинскую белку надели маску

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На алматинскую белку надели маску как символ борьбы с коронавирусом. Об этом в своем Instagram сообщила продюсер арт-объекта Майра Измайлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Не повышать цены на продукты питания поручил аким Актюбинской области
Задержаны акмолинка и ее родственница за распространение фейкового сообщения о коронавирусе Коронавирус: Австрия закрыла въезд из России, Украины и Великобритании Чрезвычайное положение: как ограничат въезд и выезд из Казахстана

«Белка, как житель города, также поддерживает вас в борьбе с пандемией. Маска - это всего лишь символ. А ведь главным является единство в данной ситуации», - написала Майра Измайлова.

Кроме того, она напомнила о постановлении от 15 марта 2020 года «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан».

Отметим, в настоящее время в Казахстане подтверждены 8 случаев заболевания COVID-19, из них шесть в Алматы и два в Нур-Султане. На стационарном карантине находятся 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек. В общей сложности число зараженных в мире составляет 156 400 человек, погибли - 5833.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив