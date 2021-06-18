На алматинку упало железное ограждение: костанайский аэропорт намерен понести все расходы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - История, произошедшая в аэропорту Костаная, где на пассажира - пенсионерку упало железное ограждение, получила продолжение. О самочувствии пострадавшей и том, как намерен местный аэропорт решить данный вопрос в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала дочь пострадавшей Ольга Кабеева.

Как поделилась женщина, 14 июня она со своей мамой должны были вылетать рейсом «Костанай-Алматы».

«На выходе из здания аэропорта мама спускалась и придержала за железное ограждение, которое потом упало на неё, - отмечает Ольга. — Сначала удар пришёлся на голову, потом от удара мама упала на правую сторону. Как выяснилось потом в больнице, мама получила множественные переломы верхней трети бедра».

Пожилая женщина сразу же была доставлена на скорой в областную больницу. Здесь же накануне ей проведена сложнейшая четырёхчасовая операция, где врачи буквально по кусочкам собирали конечность.

Ольга отмечает, что представители аэропорта только после публикаций в местных СМИ вышли на связь с ней, чтобы решить вопрос.

«Мы сегодня встретились с представителями аэропорта. Сейчас мой адвокат готовит соглашение о том, что аэропорт понесёт все расходы, связанные с проживанием и госпитализацией здесь, а также все транспортные расходы и период лечения и реабилитации»,- сказала Ольга.

Что касается того ограждение, в результате которого пострадала женщина, то оно так и стоит на выходе из аэропорта.

«Они (прим.агентства -аэропорт), как оказалось, выставляют это ограждение в летнее время, чтобы распределить пространство между ожидающими людьми. Своего рода расширение зала ожидания. Сегодня при встрече с представителя аэропорта я уточнила, что они сделали с ограждением? Как оказалось, его так и не убрали, а, по их словам, просто закрепили»,- подытожила она.

В итоге, пострадавшая сторона и аэропорт сейчас пытаются прийти к общему знаменателю. Но возмещение материального ущерба, как подытожила Ольга Кабеева, будет на основании решения суда.