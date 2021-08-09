На Актюбинском заводе ферросплавов возник пожар

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На заводе в Актобе возник пожар, передает МИА «Казинформ».

8 августа в 14:15 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании на территории Актюбинского завода ферросплавов.

Пожар возник в хранилище с каменноугольным коксом, который используется в качестве топлива для металлургических печей.

На место происшествия выехали 9 машин и 35 пожарных. Кроме того, были задействованы 2 машины и 8 человек частной пожарной службы. Пожар был потушен в 15:30.

«Площадь сгоревшего хранилища - 250 квадратных метров. Человеческих жертв нет. В департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, при возникновении пожара звоните по номерам 101, 112 «, - сообщили в пресс-службе ДЧС.