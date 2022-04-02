На аккаунт Президента РК в Instagram подписались 2,1 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 апреля, ровно 3 года с момента создания аккаунта Президента tokayev_online в Instagram. За это время было опубликовано 126 постов. Количество подписчиков достигло 2,1 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Республики Казахстан.

Также ровно месяц назад был запущен Telegram-канал БОРТ N1 пресс-службы Президента РК. Количество пользователей на сегодняшний день – свыше 20 тысяч.

«Спасибо, что вы с нами. Мы и дальше продолжим держать вас в курсе важных новостей и событий», - отмечает пресс-служба Главы государства.