23:10, 01 Апрель 2022 | GMT +6
На аккаунт Президента РК в Instagram подписались 2,1 млн человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 апреля, ровно 3 года с момента создания аккаунта Президента tokayev_online в Instagram. За это время было опубликовано 126 постов. Количество подписчиков достигло 2,1 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Республики Казахстан.
Также ровно месяц назад был запущен Telegram-канал БОРТ N1 пресс-службы Президента РК. Количество пользователей на сегодняшний день – свыше 20 тысяч.
«Спасибо, что вы с нами. Мы и дальше продолжим держать вас в курсе важных новостей и событий», - отмечает пресс-служба Главы государства.