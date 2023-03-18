На акции протеста в Париже задержаны более 200 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить протестующих, вступавших в стычки с сотрудниками. Протесты прошли также в других городах Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

В Париже около 6 тысяч человек вышли на акцию протеста против инициированной правительством пенсионной реформы. В центре города произошли столкновения с полицией, в результате которых в четверг, 16 марта, задержаны не менее 217 человек.

Чтобы оттеснить протестующих, которые бросали в полицейских различные предметы и подожженные деревянные паллеты, применялись слезоточивый газ и водометы. Протесты вспыхнули и в нескольких других городах страны, среди них Марсель, Дижон, Нант, Ренн, Руан, Гренобль, Тулуза и Ницца. По данным AFP, в Марселе демонстранты разгромили несколько магазинов, в Нанте, Ренне и Лионе также прошли стычки между протестующими и силами охраны порядка.

Напомним, во Франции долгое время проходили масштабные протесты против пенсионной реформы. По всей стране на улицы выходили около миллиона человек, из них 300 тысяч в одном только Париже.

По данным соцопросов, против реформы выступали 76% жителей Франции, но несмотря на многотысячные протесты по всей стране французский Сенат поддержал спорную пенсионную реформу, которая увеличит пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Законопроект приняли в обход голосования в парламенте.

Фото: AP