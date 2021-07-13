На 9 млн долларов экспортировано мясо крупного рогатого скота в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За четыре месяца текущего года объем экспорта составил 2,6 тысяч тонн мяса на 9,4 млн долларов. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году экспортировано мясо крупного рогатого скота на 9 млн долларов, общий объем – 2,7 тысяч тонн. За четыре месяца текущего года объем экспорта составил 2,6 тысяч тонн мяса на 9,4 млн долларов. Объем импорта за 4 месяца прошлого года составил 35 млн долларов, в этом году - 21 млн долларов, то есть снизился на 41%. Эти показатели говорят о том, что объемы экспорта растут, а объемы импорта сокращаются.

Ранее министр рассказывал об экспортируемых товарах страны.

«В прошлом году товарооборот со странами Центральной Азии составил порядка 4,6 млрд долларов. Крупнейший партнёр из них - это Узбекистан, куда мы экспортируем порядка 2,1 млрд долларов: пшеница, мука, нефть и нефтепродукты, металлы и изделия из металлов», - отметил на онлайн брифинге в СЦК министр торговли.