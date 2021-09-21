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    14:03, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На 87 млн тенге оштрафовали объекты бизнеса в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 787 объектов бизнеса оштрафованы за нарушения режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    С 1 января по 21 сентября 2021 года членами мониторинговых групп было проведено 29 884 рейдов, охвачено проверкой 158 405 объектов, выявлено 1399 объектов с нарушениями. Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения.

    «По материалам проверок и по материалам, переданным мониторинговыми группами ранее, составлено применены административные взыскания на 787 объектов на сумму 87 104 940 тенге, в том числе на объектах общественного питания и увеселительных заведениях – 255 протокола», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

    В области имеется 268 мониторинговых групп, в состав которых входят представители местных исполнительных органов, Алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области Ashyq зафиксировал 2534 человек с «красным» и 864 посетителей с «желтым» статусом.


    Теги:
    Алматинская область
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