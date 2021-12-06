На 82% за год возрос ущерб от правонарушений в сфере незаконной добычи рыбы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За январь–октябрь текущего года в стране зарегистрировали 167 уголовных правонарушений по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» - на 0,6% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

В аналогичном периоде 2020 года количество таких правонарушений сократилось на 24,7% за год, до 168 случаев.

Также был зафиксирован один случай нарушения правил охраны рыбных запасов (в прошлом году по этой статье нарушений не было).

В региональном разрезе больше всего правонарушений, связанных с незаконной добычей рыбных ресурсов, зарегистрировали в главном рыбном регионе страны, Атырауской области: 41 случай, против 42 годом ранее.

Среди главных «регионов-нарушителей» также отмечены Алматинская (21 случай, минус 19,2%) и Мангистауская (20 случаев, плюс 53,8%) области.

Во всех трёх мегаполисах (что ожидаемо), а также в Акмолинской и Костанайской областях не зарегистрировали ни одного нарушения в секторе.

Установленный материальный ущерб от правонарушений по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» за январь–октябрь 2021 года вырос сразу на 81,8% за год, до 172,8 млн тг. Ущерб государству составил 171,3 млн тг, ущерб физическим лицам – 1,5 млн тг.

Численность нарушителей составила 111 человек — на 1,8% меньше, чем годом ранее. Среди них 96 безработных (плюс 5,5% за год), 8 рабочих, один учащийся.