На 82 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 1000 административных протоколов на сумму более чем 82 миллиона тенге составлено нарушителям карантина в Талдыкоргане с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Гаухар Каткенова сообщила, что в целях профилактики коронавирусной инфекции в районах и городах создана мобильная группа из городского управления полиции и местного акимата для проведения ежедневных рейдовых работ.

«На физические и должностные лица, не соблюдавшие карантинные меры, на сегодняшний день составлено всего 1003 протокола по статье 425 ч.1 КоАП РК на общую сумму 82 003 125 тенге, из них по материалам органов внутренних дел - 841, мониторинговых групп - 48», - сообщила она.

Также в городе с 14 апреля запустили пилотный проект Ashyq, с 26 апреля он начал работать по всей области. Уже 350 объектов работают с привилегиями. Из них 254 являются участниками проекта, 96 – работают в тестовом режиме.

«Приложение уже дает свои результаты. С момента внедрения приложения в городе Талдыкоргане выявлены 29 «желтых» и 31 «красный», в Панфиловском районе выявлены один «красный» и один «желтый», в Ескельдинском районе - один «желтый» носитель вируса», - добавила Гаухар Каткенова.