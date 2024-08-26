На 81,4% увеличился инвестиционный доход ЕНПФ

Чистый инвестиционный доход АО «Единый накопительный пенсионный фонд» за январь-июль 2024 года достиг 1,38 трлн тенге и увеличился на 81,4% по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Доходность пенсионных активов за семь месяцев 2024 года составила 7,51% при инфляции в 4,7%. Соответственно, чистая доходность составила 3%. Доходность позволила увеличить прибыльность фонда на 619,3 млрд тенге.

Долгое время инфляция обгоняла доходность пенсионных активов. В конце 2022 года доходность ЕНПФ составила 6,55% при инфляции в 20,3%. В 2023 году доходность активов превысила инфляцию и составила 10%.

Ранее ЕНПФ инвестировал средства в облигации двух казахстанских банков. Национальный банк приобрел бумаги «Отбасы банка» на 50,5 млрд тенге и «Народного банка» на 39,1 млрд тенге.

Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ составили 20 трлн тенге.