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    10:25, 26 Август 2024 | GMT +6

    На 81,4% увеличился инвестиционный доход ЕНПФ

    пенсионные накопления
    Фото: Kazinform

    Чистый инвестиционный доход АО «Единый накопительный пенсионный фонд» за январь-июль 2024 года достиг 1,38 трлн тенге и увеличился на 81,4% по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доходность пенсионных активов за семь месяцев 2024 года составила 7,51% при инфляции в 4,7%. Соответственно, чистая доходность составила 3%. Доходность позволила увеличить прибыльность фонда на 619,3 млрд тенге.

    Долгое время инфляция обгоняла доходность пенсионных активов. В конце 2022 года доходность ЕНПФ составила 6,55% при инфляции в 20,3%. В 2023 году доходность активов превысила инфляцию и составила 10%.

    Ранее ЕНПФ инвестировал средства в облигации двух казахстанских банков. Национальный банк приобрел бумаги «Отбасы банка» на 50,5 млрд тенге и «Народного банка» на 39,1 млрд тенге.

    Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ составили 20 трлн тенге. 

    Теги:
    ЕНПФ Инвестиции Экономика
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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