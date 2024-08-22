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    14:21, 22 Август 2024 | GMT +6

    На 50,5 млрд тенге ЕНПФ вложился в облигации Отбасы банка

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) инвестировал в облигации двух банков Казахстана, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на первое кредитное бюро.

    В июле в портфель Национального банка РК были приобретены бумаги «Отбасы банка» на 50,5 млрд тенге. Сделка прошла впервые с 2017 года.

    НБ РК также приобрел облигации «Народного банка» на 39,1 млрд тенге. 

    Доходность пенсионных активов по-прежнему положительна – с начала года она достигла 7,51% при инфляции 4,7%. Сумма инвестдохода за 2024 год составила 1,4 трлн, что на 80% больше прошлогодних показателей. При этом, это гораздо выше показателей 2022 года, когда инфляция значительно опережала доходность и привела к потерям в 13,75%.

    Ранее сообщалось, что пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ достигли 20 трлн тенге.

     

    Теги:
    Отбасы банк Нацбанк Казахстана ЕНПФ
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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