На 50,5 млрд тенге ЕНПФ вложился в облигации Отбасы банка

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) инвестировал в облигации двух банков Казахстана, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на первое кредитное бюро.

В июле в портфель Национального банка РК были приобретены бумаги «Отбасы банка» на 50,5 млрд тенге. Сделка прошла впервые с 2017 года.

НБ РК также приобрел облигации «Народного банка» на 39,1 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов по-прежнему положительна – с начала года она достигла 7,51% при инфляции 4,7%. Сумма инвестдохода за 2024 год составила 1,4 трлн, что на 80% больше прошлогодних показателей. При этом, это гораздо выше показателей 2022 года, когда инфляция значительно опережала доходность и привела к потерям в 13,75%.

Ранее сообщалось, что пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ достигли 20 трлн тенге.