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    06:23, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    На 81% заполнено Кировское водохранилище в Жамбылской области

    Кировское водохранилище
    Фото: Галина Скрипник/Kazinform

    Круглосуточный мониторинг работы и заполняемости водохранилищ ведется в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как проинформировал заместитель руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Руслан Орынбеков, на территории области находится 141 гидротехническое сооружение, в том числе 18 в республиканской собственности (шесть водохранилищ, одна плотина, 11 гидроузлов), 115 в коммунальной собственности (76 водохранилищ, одна плотина, 38 прудов) и восемь  в частной собственности (два водохранилище, шесть прудов).

    водохранилище
    Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

    — Ежедневно ведется контроль сброса воды из приграничного Кировского водохранилища, — отметил спикер. — По информации Кыргызской Республики, в мае ожидается сброс воды из этого крупного водохранилища. Общая наполняемость всех водохранилищ на сегодня составляет 77%. Кировское заполнено на 81%, также крупное Тасоткельское водохранилище — на 94%, Жартасское водохранилище заполнено на 90%, Беркутты — на 47%, Акколь — 25%. В негативе можно назвать Ащибулакское — 97%, водохранилище Ынталы — 97%, Караконузское водохранилище — 99% и Какпатас — 99%. Составлен график работы водохранилищ, организовано круглосуточное дежурство по противодействию паводкам.

    водохранилище
    Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

    По данным РГП «Казводхоз», нет опасности от находящихся на территории региона рек и водохранилищ. Объемы поступающей воды не превышают пропускную способность водоемов. Водохранилища переведены в транзитный режим. По гидроузлам и водохранилищам проверена работа сегментных затворов, режим открывания и закрывания затворов, рабочее состояние моторов подъема затворов.

    водохранилище
    Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

    Как сообщили в РГП «Казгидромет», промерзания почв на территории Жамбылской области не наблюдается. В горных районах уровень снежного покрова составляет 5 — 10 см, а в остальных районах области снежного покрова нет. В регионе прогнозируется повышение температуры воздуха, количество осадков больше нормы. В ближайшие дни в горных района Жамбылской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. В горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

    Как сообщалось, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.  На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.  Аэровизуальное обследование трех гористых районов провели в Жамбылской области. 

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Жамбылская область Водохранилище
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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