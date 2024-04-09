На 81% заполнено Кировское водохранилище в Жамбылской области

Круглосуточный мониторинг работы и заполняемости водохранилищ ведется в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как проинформировал заместитель руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Руслан Орынбеков, на территории области находится 141 гидротехническое сооружение, в том числе 18 в республиканской собственности (шесть водохранилищ, одна плотина, 11 гидроузлов), 115 в коммунальной собственности (76 водохранилищ, одна плотина, 38 прудов) и восемь в частной собственности (два водохранилище, шесть прудов).

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

— Ежедневно ведется контроль сброса воды из приграничного Кировского водохранилища, — отметил спикер. — По информации Кыргызской Республики, в мае ожидается сброс воды из этого крупного водохранилища. Общая наполняемость всех водохранилищ на сегодня составляет 77%. Кировское заполнено на 81%, также крупное Тасоткельское водохранилище — на 94%, Жартасское водохранилище заполнено на 90%, Беркутты — на 47%, Акколь — 25%. В негативе можно назвать Ащибулакское — 97%, водохранилище Ынталы — 97%, Караконузское водохранилище — 99% и Какпатас — 99%. Составлен график работы водохранилищ, организовано круглосуточное дежурство по противодействию паводкам.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

По данным РГП «Казводхоз», нет опасности от находящихся на территории региона рек и водохранилищ. Объемы поступающей воды не превышают пропускную способность водоемов. Водохранилища переведены в транзитный режим. По гидроузлам и водохранилищам проверена работа сегментных затворов, режим открывания и закрывания затворов, рабочее состояние моторов подъема затворов.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Как сообщили в РГП «Казгидромет», промерзания почв на территории Жамбылской области не наблюдается. В горных районах уровень снежного покрова составляет 5 — 10 см, а в остальных районах области снежного покрова нет. В регионе прогнозируется повышение температуры воздуха, количество осадков больше нормы. В ближайшие дни в горных района Жамбылской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. В горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Как сообщалось, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства. Аэровизуальное обследование трех гористых районов провели в Жамбылской области.