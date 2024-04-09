Дожди, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану с 9 по 11 апреля озвучили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут ночью осадки (преимущественно дождь).

Днем дождь, сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9-11 апреля на востоке, 11 апреля в центре Казахстана.

Также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.

Температура воздуха днем на севере республики составит 0-8 тепла, на северо-западе, востоке и в центре 5-15 тепла, на западе и юге 15-23 тепла.По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

Штормовое предупреждение объявлено на севере, востоке, в центре области Ұлытау, там ожидается дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В г. Жезказган днем ожидается дождь. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом выпадения осадков в Северо-Казахстанской области в районах Г. Мусрепова, Айыртауском, Шал акына и Есильском в период с 9 по 11 апреля 2024 года ожидается дальнейшеее интенсивное формирование талого стока и разрушение ледового покрова на реке Есиль и её притоках.

Ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

На гидрологическом посту р. Есиль - с. Новоникольское отмечается резкое повышение уровня воды (за 4 часа на 22 см). Уровень воды по состоянию на 08.04.2024 г. на 16:00 ч. составил 881 см (опасный уровень – 1187 см).

На гидрологическом посту р. Есиль - с. Покровка отмечается резкое повышение уровня воды (за 4 часа на 117 см). Уровень воды по состоянию на 08.04.2024 г. на 16:00 составил 1106 см (опасный уровень – 1300 см (подтопление хозяйственных построек) опасный уровень – 1410 см (выход воды на ул.Береговая)).

Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока с верховьев рек и боковой приточности.

Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

Ночью на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 09 апреля днем ожидается дождь. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман.

В связи с прогнозом сильных осадков в период с 09 по 10 апреля 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий г. Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В период 09-10 апреля 2024 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Днем на юге Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах области гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. г. Алматы: 09 апреля во второй половине дня ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Конаев: 09 апреля днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью в Карагандинской области ожидается дождь, днем в северной половине области дождь. Ночью и утром на западе, юге, в центре области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В г. Караганда временами дождь. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетісу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В г. Талдыкорганднем ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге области 9 апреля, 11 апреля ночью на западе, севере, днем на севере, востоке области Абай ожидается сильный дождь. Днем 9 апреля на севере области гроза. Ночью и утром 10-11 апреля на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, 9 апреля на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с, 10-11 апреля на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В г. Семей днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В г. Актобе днем ветер западный, юго-западный порывы 15 м/с.

Днем по Костанайской области ожидается дождь. На севере, востоке, юге области туман. Ветер западный, юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В г. Костанай ночью ожидается туман.

Ночью на западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал, днем на юге, в горных районах области сильный дождь, гроза, град, шквал. 10 апреля ночью в горных районах области гроза. 11 апреля днем на севере области гроза. 9 апреля ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 10-11 апреля ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с. В г. Тараз днем ожидается сильный дождь. Временами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных дождей 9-10 апреля 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается дождь, ночью на севере области туман. Ветер западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В г. Павлодар ожидается дождь.

Днем 9 апреля, сутки 10-11 апреля на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег), днем сильный дождь. Днем 9 апреля на севере области ожидается гроза. На востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9 апреля на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, 10-11 апреля западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В г. Усть-Каменогорск ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На гидрологическом посту р. Жабай – г. Атбасар продолжается повышение уровня воды (за 12 часов на 26 см), с прохождением ледохода. По состоянию на 08 ч. уровень воды превысил критическую отметку на 8 см (критическая отметка 710 см), состояние водного объекта – на гидропосту нету ледовых явлений (чисто). Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сопровождающееся прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму.

Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.

Примечание: при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах области град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В г. Шымкент утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В г. Туркестан ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.