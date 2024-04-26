На 80% изношен основной коллектор Балхаша

В этом году в Балхаше решили основательно взяться за канализационные сети. Есть проблема большого износа. Планируется отремонтировать около 6 км канализационных труб, передает корреспондент агентства Kazinform.

О ремонтных работах доложили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву в ходе рабочей поездки в город.

Фото: акимат Карагандинской области

— В этом году проводится конкурс на реконструкцию канализационной системы. Это очень большая проблема. Износ основного коллектора составляет больше 80%, постоянные аварии. Когда конкурс пройдет, мы заменим около 6 км канализационных труб, — говорит аким города Сапар Сатаев.

Глава региона осмотрел, как идет ремонт опорного канализационного коллектора ФНС-6. Там полностью заменили 1260 метров. Работа будет продолжена.

Фото: акимат Карагандинской области

В городе также продолжается реконструкция сетей водоснабжения второй и третьей очереди. Общая протяженность водовода — 124,4 км. Уже отремонтировано 24,4 км. В планах этого года заменить 14 км труб. Средства выделены. Бригады работают сразу на четырех участках. Аким города попросил жителей набраться терпения: пока не закончат прокладывать трубы, ремонтировать дороги на этих участках не будут.

Фото: акимат Карагандинской области

Асфальтировать дороги будут только там, где трубы полностью заменены. В этом году это улицы Агыбая-батыра и Сванкулова.

Фото: акимат Карагандинской области

Отопительный сезон в Балхаше официально завершен. И уже начата подготовка к следующему. Будет заменено 25 км тепловых сетей. В их числе 6,4 км магистральных, замена выхода с ТЭЦ — 5 км и 13,8 внутриквартальных.

Фото: акимат Карагандинской области

Аким области осмотрел городскую набережную, где идет благоустройство. На прибрежной территории появятся новые аллеи, детские игровые и спортивные площадки, велосипедная дорожка, тротуары и многое другое.

Там уже завершен демонтаж первой и второй очереди. Береговая зона очищена от мусора и камыша. Завершается прокладка водопроводных и канализационных труб и сетей электроснабжения. В целом работы пройдут на 16 га. Срок сдачи проекта — 2025 год.

— Благоустроенная набережная — это один из важных компонентов для привлечения инвесторов, туристов и отдыхающих. Работайте активнее, отставаний никаких не должно быть, — сказал аким области.

Побывал Ермаганбет Булекпаев и на стройплощадках, где возводят комфортную школу и пять домов.

Фото: акимат Карагандинской области

Перед подрядчиками стоит задача завершить школу к первому сентября. Подняли уже три этажа. В ближайшие десять дней строители будут стелить кровлю.

Жилье будет кредитным и арендным. Один из домов сдадут уже в конце этого года.

Ермаганбет Булекпаев поручил главе города и подрядчикам больше внимания уделять качеству, чтобы в дальнейшем не было нареканий от жителей.