На 8 млн тенге обманула мошенница жителей Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанские полицейские задержали девушку, обманувшую жителей на восемь миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Мактааральский РОП обратилась жительница Шардаринского района. Со слов потерпевшей, неизвестная по мессенджеру WhatsApp обещала денежную прибыль в азартной игре «1хbet». Обманутая женщина отправила аферистке один миллион тенге, поверив, что вложенные деньги будут возвращены, а прибыль будет в разы больше. Но спустя время, не получила ни денег, ни вестей от аферистки. Так потерпевшая поняла, что ее обманули. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Получив сообщение, стражи порядка незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. По мобильному приложению банка была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница. Аферистка доставлена в отдел полиции. В отношении нее ведется досудебное расследование. Как выяснилось, девушка обманула еще 19 людей, взяв с каждого от 50 до 800 тысяч тенге. Тем самым причинила потерпевшим ущерб на сумму около восьми миллионов тенге.