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На 78 % выполнили заготовку кормов в Нуринском районе Карагандинской области

6 Августа 2021 19:38
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На 78 % выполнили заготовку кормов в Нуринском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области при плане в 200 тысяч тонн заготовлено 156 тысяч тонн сена, или 78 процентов. Сенозаготовительные работы планируется завершить до 20 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С ходом заготовки кормов, состоянием посевов на полях агроформирований, а также реализацией программы «Ауыл – ел бесігі» во время рабочей поездки в район ознакомился заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в ТОО «Кайнар» состояние посевов хорошее. По словам директора хозяйства Сейтжапара Ныгметова, это стало возможным благодаря применению минеральных удобрений и использованию высокорепродуктивных семян. В этом году компания приобрела шесть зерноуборочных комбайнов и столько же кормоуборочных жаток, плугов. Аграрии надеются, что урожай будет не ниже уровня прошлого года.

К жатве в Нуринском районе планируют приступить 15 августа, а к массовой уборке урожая – с 1 сентября.

Сенокосную кампанию ТОО «Кайнар» уже завершило. Грубыми кормами обеспечено не только само хозяйство, но и жители села Щербаковского. Заготовлено 2 800 тонн сена. Это на 400 тонн больше, чем в 2020-м.

Следующим пунктом посещения стало одно из крупных зерносеющих хозяйств – ТОО «Жараспай». Сенокошение тут продолжается. При этом 330 тонн уже заготовлено. Заместитель директора Асалтай Кужуханов заверил, что хозяйство полностью обеспечит в этом году сеном жителей села. Каждый год агрофирма сеет зерновые культуры на площади 13,5 тысячи гектаров. В хозяйстве есть четыре зернохранилища. Постоянно обновляется машинно-тракторный парк.

Благодаря слаженной работе и своевременно принятым мерам состояние посевов на полях ТОО «Пржевальское» тоже хорошее. Для рабочих «Пржевальского» и жителей села заготовлено 900 тонн сена. Сенокосная кампания продолжается. Недавно хозяйство купило два гусеничных трактора.

С тем, как реализуется программа «Ауыл – ел бесігі», заместитель акима области ознакомился в селе Музбель. На сегодня тут идёт средний ремонт внутрипоселковых дорог и школы.

В завершение поездки Серик Шайдаров побывал в элитном семеноводческом хозяйстве «Шахтёрское». Чтобы получить хороший урожай, тут применяют минеральные удобрения и высокорепродуктивные семена, а также обновляют парк сельхозмашин. Буквально месяц назад для своевременной уборки зерновых культур компания купила восемь зерноуборочных комбайнов отечественного производства.

Директор хозяйства Григорий Прокоп сообщил о строительстве дополнительных ёмкостей хранения на 15 тысяч тонн. Сейчас в распоряжении хозяйства 12 зерно- и 6 картофелехранилищ. Общая сумма вложений с начала года составила более 2 миллиардов тенге.

ТОО «Шахтёрское» активно решает и социальные вопросы села. За счёт собственных средств компания проводит строительство и реконструкцию кафе, сквера, котельной для социальных объектов и домов жителей села.

В этом году в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в Шахтёрском также запланировано строительство крытого хоккейного корта и капитальный ремонт школы имени К. Шайменова.

По итогам поездки замакима области дал поручение руководству района по обеспечению всех фермеров кормами. «Мы должны гарантировать сельчанам спокойное прохождение зимы», – подчеркнул Серик Шайдаров.

Крупным зерносеющим хозяйствам поручено заготовить на корм солому, в том числе для отгрузки в другие регионы области.




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#Карагандинская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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