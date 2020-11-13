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На 73 млрд тенге  сельхозпродукции произвели в Атырауской области

13 Ноября 2020 14:07
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На 73 млрд тенге  сельхозпродукции произвели в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области за 10 месяцев текущего года произвели сельскохозяйственной продукции на 73 млрд тенге. Об этом сообщил на брифинге аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Атырауская область расположена в пустынной и полупустынной зоне с низким плодородием почв. Несмотря на это, у нас разводят все виды животных. За последние 5 лет по области было реализовано 10 крупных проектов стоимостью 19 млрд тенге, создано 689 рабочих мест. На 2020 год из бюджета выделено на поддержку сельскохозяйственной отрасли 3,2 млрд тенге», – сказал М.Досмухамбетов.

По его словам, в области имеется 33 племенных хозяйства, из них 4 созданы в этом году. Площадь посевов в этом году составила 9 300 гектаров, по сравнению с прошлым годом она выросла на 4,5%, а производство продукции на 6%. В целом, за 10 месяцев с начала года в области произведено сельскохозяйственной продукции на 73 млрд тенге.


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#Атырауская область   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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