На 73 млрд тенге сельхозпродукции произвели в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области за 10 месяцев текущего года произвели сельскохозяйственной продукции на 73 млрд тенге. Об этом сообщил на брифинге аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауская область расположена в пустынной и полупустынной зоне с низким плодородием почв. Несмотря на это, у нас разводят все виды животных. За последние 5 лет по области было реализовано 10 крупных проектов стоимостью 19 млрд тенге, создано 689 рабочих мест. На 2020 год из бюджета выделено на поддержку сельскохозяйственной отрасли 3,2 млрд тенге», – сказал М.Досмухамбетов.

По его словам, в области имеется 33 племенных хозяйства, из них 4 созданы в этом году. Площадь посевов в этом году составила 9 300 гектаров, по сравнению с прошлым годом она выросла на 4,5%, а производство продукции на 6%. В целом, за 10 месяцев с начала года в области произведено сельскохозяйственной продукции на 73 млрд тенге.