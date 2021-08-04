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На 72 миллиона тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматинской области

4 Августа 2021 13:30
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На 72 миллиона тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На 72 миллиона тенге оштрафовали нарушителей карантина с начала года в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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На сегодня 268 мониторинговых групп в Алматинской области контролируют соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«С начала текущего года мониторинговыми группами проведено более 24 тысяч рейдов, охвачено 134 тысячи объектов, выявлено 1155 нарушений карантинного режима. Применены административные взыскания в отношении 622 объектов, на сумму более 72 миллиона, из них 163 протокола составлены на объекты общественного питания по проведению массовых семейных и коллективных мероприятий (той, узату, кудалык и дни рождения), 454 протокола - на физические лица за несоблюдение карантинного и масочного режима», - отметили в ДСЭК.

Сообщается, что в качестве альтернативы полного закрытия субъектов бизнеса и для частичного снятия ограничений с 14 апреля 2021 года на территории области стартовал пилотный проект Ashyq.

Так, на сегодняшний день по области работают с привилегиями 1814 объектов. С начала внедрения проекта Аshyq мониторинговыми группами охвачен 1651 объект, выявлено 88 нарушений алгоритма работы и 104 объекта были исключены как недобросовестные участники проекта.

Кроме этого, при сканировании QR-кода по области выявлено 274 посетителя с «красным» и «желтым» статусами, из них «красный» статус был обнаружен у 99, «желтый» статус у 175 посетителей. К одному посетителю был применен протокол об административных правонарушениях на сумму 43 755 тенге. Выдано 203 постановления о проведении санитарно–эпидемиологических мероприятий.


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#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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