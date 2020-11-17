На 70 % обновился состав Туркестанского областного маслихата

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году депутатский корпус Туркестанского областного маслихата обновится на 70 процентов. Это стало известно в ходе внеочередной XI конференции Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan». Вел ее работу аким области, председатель Туркестанского областного филиала партии Умирзак Шукеев, отметивший, что праймериз стали важным шагом на пути модернизации политического сознания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

«По результатам праймериз, которые впервые были организованы в стране в новом формате по инициативе Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Абишевича Назарбаева, наша партия пополнилась авторитетными личностями. Вы собираетесь участвовать в важном политическом событии в качестве кандидатов в депутаты. Такую возможность вы получили благодаря поддержке однопартийцев, общественности. Поэтому вы должны оправдать доверие. Уверен, что ваша деятельность будет направлена на дальнейшее процветание и развитие Туркестанской области», – сказал он.

На повестку дня конференции было вынесено четыре вопроса, это: утверждение предвыборной программы партии по Туркестанской области, голосование за кандидатов по итогам дебатов, утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Туркестанского областного маслихата, избрание делегатов на внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan».

Согласно новому выборному законодательству и итогам партийных праймериз, есть прогнозы, что в результате предстоящих выборов состав Туркестанского областного маслихата изменится, как минимум, на 80 процентов.

Ожидается, что с 2021 по 2026 годы, то есть в седьмом созыве, в области, городах и районах будет предоставлено 320 мандатов. 275 из них – в городских и районных маслихатах, 45 - в областном маслихате. С партийным списком кандидатов в депутаты областного маслихата в ходе конференции ознакомил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев. Партия «Nur Otan» на 45 мест предложила 84 кандидатов, список был единогласно утвержден.

Если до этого из 45 мандатов в областном маслихате только 1 принадлежал женщине депутату, то теперь их число увеличится до 30 процентов. В нынешнем созыве нет ни одного депутата в возрасте до 35 лет, но теперь численность молодежи увеличится до 20 процентов. Из 45 депутатов нынешнего созыва 24 не будут участвовать в предстоящих выборах. 50 процентов состава областного маслихата обновятся благодаря женщинам и молодежи, остальная группа также пополнится новыми лицами по итогам праймериз. То есть областной маслихат обновится, как минимум, на 70 процентов.

На конференции делегаты утвердили предвыборную программу партии «Nur Otan» по Туркестанской области. Область является туристским и духовным центром, транзитным регионом, где хорошо развит агропромышленный сектор, производство, поэтому в предвыборной программе партии «Nur Otan» по Туркестанской области, рассчитанной на 2021-2025 годы, уделено большое внимание развитию именно этих сфер. Первоочередными задачами определены повышение качества сервисных услуг в историческом городе, улучшение инфраструктуры для развития туристических объектов.

Программа будет опубликована в открытых источниках и во время праймериз будет обсуждаться в течение полутора месяцев. На сегодня от жителей области поступило 564 предложений и замечаний. 99,6% из них (562) касаются проекта предвыборной программы, 77% из них (430) предусмотрены в проектах предвыборных программ территориальных филиалов партии, 8% (46) замечаний оперативно решены через местные исполнительные органы, организации и обслуживающие предприятия. Оставшиеся 15% (86) предложений по семи направлениям дополнительно включены в проекты предвыборных программ территориальных филиалов партии.

В ходе конференции были предложены кандидатуры руководителя предвыборного штаба и двух его заместителей. Руководителем штаба избран Б.Тажибаев. Наряду с этим избраны 30 делегатов на внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».