НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

На 7 млн тенге обманул мошенник жителей Туркестанской области

2 Декабря 2022, 17:16
На 7 млн тенге обманул мошенник жителей Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 млн тенге обманул мошенник жителей Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Со слов молодой женщины, к ней пришло извещение из банка о том, что нужно оплатить задолженность на 900 тысяч тенге. Однако потерпевшая рассказала, что кредитов не брала и попросила полицейских выяснить все обстоятельства.

Получив сообщение, стражи порядка приняли оперативные меры и провели необходимые мероприятия и задержанию подозреваемого. Полицейские установили, что товарные кредиты на потерпевшую оформил ее родственник.

Как оказалось, войдя в доверие к сестре, он воспользовался ее сотовым телефоном и оформил кредиты на различные гаджеты. Также выяснилось, что мужчина оказался причастен к семи фактам мошенничества. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 7 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый арестован, полицейские выясняют его причастность к другим аналогичным преступлениям.


Фото: polisia.kz

Теги:
Новости по теме
Скрывавшегося восемь лет преступника задержали в Актобе
Схрон оружия обнаружили в Алматинской области
Украденный скот на 5 млн тенге вернули владельцам полицейские ВКО
Читайте также
Скрывавшегося восемь лет преступника задержали в Актобе
Схрон оружия обнаружили в Алматинской области
Притворявшийся помощником по онлайн-займам мошенник обманул на 1,7 млн тенге жительницу Рудного
Украденный скот на 5 млн тенге вернули владельцам полицейские ВКО
Житель Жамбылской области пытался реализовать свыше 230 кг наркотиков
Лифт сорвался в строящемся жилом комплексе в Алматы, погиб человек
Шторм ожидается в 7 регионах Казахстана
Канал поставки синтетических наркотиков пресекли полицейские СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
2 Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
3 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО
4 Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области
5 Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова обжаловала решение суда

Лента новостей