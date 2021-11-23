На 7,7 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина с «красным» статусом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с помощью Ashyq выявили 2990 человек с «красным» и 1036 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 23 ноября выявлено 4026 нарушений санитарно-карантинного режима жителями Алматинской области. В том числе зафиксировано 2990 человек с «красным» и 1036 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 175 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 7 744 615 тенге. Также в отношении жителей с «желтым» статусом выдано 428 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

В Алматинской области 10 397 объектов являются участниками проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 8629 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1206 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».