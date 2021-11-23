РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:47, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    На 7,7 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина с «красным» статусом в Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с помощью Ashyq выявили 2990 человек с «красным» и 1036 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 23 ноября выявлено 4026 нарушений санитарно-карантинного режима жителями Алматинской области. В том числе зафиксировано 2990 человек с «красным» и 1036 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 175 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 7 744 615 тенге. Также в отношении жителей с «желтым» статусом выдано 428 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

    В Алматинской области 10 397 объектов являются участниками проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 8629 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1206 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!