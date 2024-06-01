19:33, 31 Май 2024 | GMT +6
На 6,9 млрд тенге получили субсидии авиакомпании в РК за год
В Министерстве транспорта РК назвали авиакомпании, которые получили субсидии от государства в 2023 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции Kazinform, по итогам конкурса в 2023 году субсидированные маршруты выполняли следующие авиакомпании:
- авиакомпании «SCAT» выделено субсидий на сумму 4,1 млрд тенге на девять направлений;
- авиакомпании «QAZAQ AIR» 1,4 млрд тенге на шесть направлений;
- авиакомпании «Южное Небо» 1,4 млрд тенге на четыре направления.
В 2022 году эти три компании перевозили пассажиров по субсидированным маршрутам.
В частности, компании «SCAT» выделено субсидий на сумму 3,3 млрд тенге на 10 направлений, компании «QAZAQ AIR» — 1,7 млрд тенге на семь направлений, компании «Южное Небо» — 0,9 млрд тенге на четыре направления.
Эксперты министерства утверждают, что в прошлом году «Эйр Астана» не получала субсидий от государства, поскольку не участвовали в конкурсе.