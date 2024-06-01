На 6,9 млрд тенге получили субсидии авиакомпании в РК за год

В Министерстве транспорта РК назвали авиакомпании, которые получили субсидии от государства в 2023 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции Kazinform, по итогам конкурса в 2023 году субсидированные маршруты выполняли следующие авиакомпании:

авиакомпании «SCAT» выделено субсидий на сумму 4,1 млрд тенге на девять направлений;

авиакомпании «QAZAQ AIR» 1,4 млрд тенге на шесть направлений;

авиакомпании «Южное Небо» 1,4 млрд тенге на четыре направления.



В 2022 году эти три компании перевозили пассажиров по субсидированным маршрутам.



В частности, компании «SCAT» выделено субсидий на сумму 3,3 млрд тенге на 10 направлений, компании «QAZAQ AIR» — 1,7 млрд тенге на семь направлений, компании «Южное Небо» — 0,9 млрд тенге на четыре направления.



Эксперты министерства утверждают, что в прошлом году «Эйр Астана» не получала субсидий от государства, поскольку не участвовали в конкурсе.



