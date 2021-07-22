На 69 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 69 миллионов тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматинской области с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, по области работают 268 мониторинговых групп при местных исполнительных органах, которые контролируют соблюдение санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий населением.

С начала года мониторинговыми группами проведено более 22 тысяч рейдов, охвачено 127 тысяч объекта, выявлено 1082 нарушения карантинного режима.

«Применены административные взыскания на 590 объектов на сумму более 69 миллионов, из них – 149 были составлены на объекты общественного питания по проведению массовых семейных и коллективных мероприятий (той, узату, кудалык и дни рождения). 430 протокола были составлены на физические лица за не соблюдение масочного режима и 40 протоколов за проведение семейных мероприятий», - сообщили в ДСЭК.



