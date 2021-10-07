На 68 процентов выросла торговля между Казахстаном и Испанией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мадриде состоялось 9-е заседание казахстанско-испанской Межправительственной смешанной комиссии по сотрудничеству в области экономики и промышленности под сопредседательством вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева и Государственного секретаря по торговле Испании Шианы Маргариды Мендес Бертоло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества в области торговли, промышленности, транспорта, здравоохранения, экологии, а также рассмотрены возможности улучшения доступа на рынок товаров и услуг обеих стран.

Как вице-министр К.Торебаев, так и Госсекретарь Ш.Мендес отметили важную роль, которую играет Казахстанско-Испанская межправительственная комиссия и подчеркнули приоритетность задачи дальнейшего углубления и диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений между двумя странами.

В этой связи, сопредседатели комиссии обменялись конкретными инициативами по наращиванию объемов торгового оборота. Так, Кайрат Торебаев предложил испанским коллегам совместно проработать вопрос поставок 75-ти товарных позиций, по которым казахстанские предприятия могут нарастить несырьевой экспорт на 620 млн. долл.

Сопредседатель казахстанской части Кайрат Торебаев провел ряд рабочих встреч с руководствами испанских государственных компаний для налаживания сотрудничества в части продвижения казахстанского экспорта.

В рамках Межправительственной комиссии был проведен Деловой совет «Казахстан-Испания».

В Деловом совете приняли участие более 80 представителей казахстанских и испанских компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, инжиниринга, информационных технологий, заинтересованных в развитии торгово-экономических связей между обеими странами. На открытии Делового совета выступили сопредседатели Межправительственной комиссии, призвавшие бизнес активизировать свою деятельность на рынках обеих стран.

По итогам Делового совета были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Банком Развития Казахстана (БРК) и CESCE, БРК и COFIDES, АО «Казына Капитал Менеджмент» и COFIDES.

За 8 месяцев 2021 года взаимная торговля между нашими странами выросла на 68%, составив $1.2 млрд (около 510 млрд тенге). При этом, экспорт из Казахстана в Испанию увеличился на 83,8% ($1,1 млрд. - около 470 млрд тенге).