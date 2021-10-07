Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

На 68 процентов выросла торговля между Казахстаном и Испанией

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Октября 2021, 16:54
На 68 процентов выросла торговля между Казахстаном и Испанией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мадриде состоялось 9-е заседание казахстанско-испанской Межправительственной смешанной комиссии по сотрудничеству в области экономики и промышленности под сопредседательством вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева и Государственного секретаря по торговле Испании Шианы Маргариды Мендес Бертоло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества в области торговли, промышленности, транспорта, здравоохранения, экологии, а также рассмотрены возможности улучшения доступа на рынок товаров и услуг обеих стран.

Как вице-министр К.Торебаев, так и Госсекретарь Ш.Мендес отметили важную роль, которую играет Казахстанско-Испанская межправительственная комиссия и подчеркнули приоритетность задачи дальнейшего углубления и диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений между двумя странами.

В этой связи, сопредседатели комиссии обменялись конкретными инициативами по наращиванию объемов торгового оборота. Так, Кайрат Торебаев предложил испанским коллегам совместно проработать вопрос поставок 75-ти товарных позиций, по которым казахстанские предприятия могут нарастить несырьевой экспорт на 620 млн. долл.

Сопредседатель казахстанской части Кайрат Торебаев провел ряд рабочих встреч с руководствами испанских государственных компаний для налаживания сотрудничества в части продвижения казахстанского экспорта.

photo

В рамках Межправительственной комиссии был проведен Деловой совет «Казахстан-Испания».

В Деловом совете приняли участие более 80 представителей казахстанских и испанских компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, инжиниринга, информационных технологий, заинтересованных в развитии торгово-экономических связей между обеими странами. На открытии Делового совета выступили сопредседатели Межправительственной комиссии, призвавшие бизнес активизировать свою деятельность на рынках обеих стран.

По итогам Делового совета были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Банком Развития Казахстана (БРК) и CESCE, БРК и COFIDES, АО «Казына Капитал Менеджмент» и COFIDES.

За 8 месяцев 2021 года взаимная торговля между нашими странами выросла на 68%, составив $1.2 млрд (около 510 млрд тенге). При этом, экспорт из Казахстана в Испанию увеличился на 83,8% ($1,1 млрд. - около 470 млрд тенге).

photo

photo

photo

photo


Астана   Экономика   Испания   Общество   Сотрудничество   Минторговли  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия