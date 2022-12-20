На 66% изношены электросети в Казахстане

20 Декабря 2022, 10:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о степени изношенности электросетей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время средний износ электрических сетей в Республике Казахстан составляет порядка 66 %, при этом в Восточно-Казахстанской области 81 %. Из-за этого в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличение количества технологических нарушений составило на 183 случая и на семь случаев – производственный травматизм», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

В связи с этим, в Минэнерго считают необходимым принять срочные системные меры, требующие решения на уровне местных исполнительных органов.

В частности, это обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных ранее, а также активизация работы по выявлению бесхозных электрических сетей и принятию их в коммунальную собственность с оформлением правоустанавливающих документов и дальнейшей передачей данных объектов на баланс энергопередающим организациям.