На 6,5 млн тенге оштрафовали водителя из Туркестанской области

В Туркестанской области водителя оштрафовали на 6,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил на брифинге первый заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Багланбек Айтпаев, на планшеты сотрудников батальона патрульной полиции Туркестанской области через мобильную программу «Коргау – опасный водитель» поступило сообщение об автомобиле Volkswagen Passat с неоплаченными штрафами. Получив информацию, стражи порядка незамедлительно приступили к работе, установили местонахождение транспортного средства и остановили его на трассе Шымкент – Самара.

При проверке выяснилось, что по данному автомобилю имеется задолженность по неоплаченным штрафам на общую сумму более 6,6 млн тенге, согласно постановлению судебного исполнителя. 80% административных штрафов водителей связаны с нарушением скоростного режима.

Стражи порядка водворили автомобиль на штрафстоянку и провели с водителем разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты задолженности.