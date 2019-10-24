На 622 миллиона тенге оштрафовали алматинцев за неправильную парковку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автовладельцев оштрафовали на 622 миллиона тенге за неправильную парковку, передаёт, корреспондент МИА «Казинформ».

В компании «Парковки Алматы» отметили, что за период с 2016 по 2019 годы благодаря платным парковкам в бюджет поступило 1,7 млрд тенге, из которых 561 млн - налоговые отчисления, 267 млн - платежи за парковочные места, 247 млн - обязательные платежи государству.

Кроме того, по словам директора «А-Паркинг» Марата Принбекова за три года увеличилась оборачиваемость машиномест, сейчас автомобиль занимает одно парковочное место в течение 1,5 часа.

«Это означает, что люди перестали оставлять машину надолго без особой на то необходимости, и среднее время стоянки уменьшилось на 50%, а доступность парковочных мест выросла вдвое. Существенно, на 15%, снизилось количество транспорта в центре города, сократилось количество нарушений правил парковки. Упорядочение парковочного пространства способствовало тому, что в зонах платной парковки скорость движения выросла в целом на 12%», - рассказал директор проекта.

По его словам, за три года объем инвестиций в проект составил 3,96 миллиарда тенге, из которых самая большая доля - 3,26 миллиарда - затрачена на оборудование и сервис: установку паркоматов, шлагбаумов, создание служб фиксации. Еще 500 миллионов тенге было направлено на создание центра обработки данных, где осуществляется обработка всех видов платежей, интеграция с комплексами фиксации, ДГД Алматы, ДП, банками и сервисами оплаты. 200 миллионов тенге инвестировано в модернизацию территории – нанесение разметки и ограждений, обеспечение соответствия стандартам и нормам техники безопасности.