Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

На 62% обеспечен колбасной продукцией внутренний рынок Казахстана

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Октября 2020, 09:59
На 62% обеспечен колбасной продукцией внутренний рынок Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного производства на 62%. Об этом сообщил глава Минсельхоза Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Импорт колбасной продукции составляет 33,3 тысячи тонн, при этом 85% завозится из соседней России. Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного производства на 62%. В целом, задача по насыщению внутреннего рынка колбасной продукцией будет реализована за счет финансирования мясоперерабатывающих предприятий на оборотные цели и стимулирования фермеров на сдачу скота для убоя», - сообщил Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

По данным Минсельхоза, на сегодня реализуется 9 проектов по строительству мясоперерабатывающих предприятий на 103 тысячи тонн, которые будут обеспечивать внутренний рынок колбасной продукцией.

Напомним , Министерство сельского хозяйства сообщил о подготовке проекта Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021-2023 годы.

Минсельхоз   Экономика   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом