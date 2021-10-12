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    10:48, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 600 тысяч га увеличат территорию орошаемых земель  в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о втором направлении нацпроекта «Жасыл Қазақстан» - «Үнемді Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках задачи «Повышение продуктивности за счет экономного использования воды» планируется сократить потери воды при орошении на 4 км3, за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов», - сказал сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По его словам, в нацпроекте предусмотрены мероприятия по увеличению орошаемых земель на 600 тыс.га.

    «Для создания дополнительных источников орошения планируется до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 км3», - отметил министр.

    «Вторая задача в рамках данного направления – повышение энергоэффективности, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности, за счет модернизации технологического оборудования промышленных предприятий и модернизации освещения в бюджетном секторе», - заключил С. Брекешев.

    Теги:
    Сельское хозяйство Вода Экология
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