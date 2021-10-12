На 600 тысяч га увеличат территорию орошаемых земель  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о втором направлении нацпроекта «Жасыл Қазақстан» - «Үнемді Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках задачи «Повышение продуктивности за счет экономного использования воды» планируется сократить потери воды при орошении на 4 км3, за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов», - сказал сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, в нацпроекте предусмотрены мероприятия по увеличению орошаемых земель на 600 тыс.га.

«Для создания дополнительных источников орошения планируется до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 км3», - отметил министр.

«Вторая задача в рамках данного направления – повышение энергоэффективности, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности, за счет модернизации технологического оборудования промышленных предприятий и модернизации освещения в бюджетном секторе», - заключил С. Брекешев.