На 60 тысяч тонн сократился фактический объем промышленных выбросов в Павлодарской области

Как сообщил К. Мусапарбеков, если в 2021 году этот показатель составил 730 тысяч тонн, то по итогам 2025 года он не превысил 670 тысяч тонн.

— Из общего объема промышленных выбросов 46,5% формируются в Экибастузе, 27,07% — в Аксу, 25,2% — в Павлодаре. В 2025 году лимит выбросов в атмосферу по региону был снижен на 25 тысяч тонн — с 926,6 тысяч тонн до 901,6 тысяч тонн. Это связано с уточнением лимитов по фактическим данным за последние три года, при рассмотрении проектных решений в рамках государственной экологической экспертизы, — сказал руководитель депаратмепнта экологии.

За последние пять лет фактический объем выбросов сократился примерно на 60 тысяч тонн. Здесь следует отметить, что такие крупные предприятия, как АО «Алюминий Казахстана», Павлодарский нефтехимический завод, Экибастузская ГРЭС-1 имени Болата Нуржанова и Экибастузская ГРЭС-2 отдают прриоритет природоохранным мероприятиям.

Ранее Павлодарская область находилась в аутсайдерах по решению экологических проблем.