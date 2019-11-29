На 60% отстроен первый в Жамбылской области горнолыжный курорт

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С ходом строительства первого горнолыжного курорта в Жамбылской области ознакомился глава региона Аскар Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, строящийся в 70 км от Тараза и в 100 км от Шымкента горнолыжный комплекс «Каралма» является новым в регионе туристическим объектом и предназначен для зимнего и летнего спортивного отдыха. Здесь можно будет получить лечение саумалом, кумысом, совершать конные прогулки. Оздоровительный комплекс расположился в одном из красивейших природных мест Жамбылской области - Жуалынском районе, на северных склонах Таласского хребта Западного Тянь-Шаня, на границе заповедника Аксу-Жабаглы.

На сегодня подводится вся необходимая инфраструктура, завершено строительство семикилометровой широкополосной автодороги от трассы Западная Европа - Западный Китай до предгорья, откуда протянется канатная дорога до вершины. Строятся помещения для сервисных служб и коттеджный городок. Оборудование для канатной дороги поставлено из Австрии, работы по монтажу и установке канатной дороги проведут квалифицированные специалисты из России.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области Аскар Мырзахметов с рабочей поездкой побывал в Жуалынском районе и ознакомился с ходом строительства горнолыжной базы «Каралма».





Отмечается, что строительные работы выполнены на 60 процентов. На данный момент возводятся коттеджи, сервисные комплексы по обслуживанию туристов. Строители трудятся, несмотря на неблагоприятные погодные условия, и днем и ночью.

Объекты возводятся в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость проекта четыре миллиарда тенге. С вершины горы будет проложена горнолыжная трасса протяженностью 2 500 метров.

«Аскар Мырзахметов поручил ответственным лицам качественно выполнять все работы, завершить работы по монтажу и установке 350-метровой канатной дороги до 16 декабря. А строительство канатной дороги протяженностью более 2 тысяч метров необходимо завершить в течение одного-двух месяцев», - сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, что аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов побывал здесь еще в начале строительства и высоко оценил географически благоприятное расположение будущего курорта, возможности длинных спусков и перспективы развития. Глава региона не только поддержал идею горнолыжного курорта в Жуалах, но и, как любитель этого вида спорта, подсказал, какие именно склоны оптимально использовать для спусков.

По оценке специалистов, Жамбылская область имеет всё для развития внутреннего и международного туризма. Здесь возможен широкий спектр оздоровительных, этнических, экскурсионных и экологических туров. В регионе функционируют 44 турфирмы, 150 гостиниц, юрточный городок, восемь зон отдыха, 10 детских оздоровительных лагерей, 5 санаторно-курортных здравниц с уникальными лечебными грязями и минеральными водами.