На 58% снизилась заболеваемость COVID-19 в Туркестанской области
В Туркестанской области функционируют 9 лабораторий полимеразной цепной реакции. С 2020 года обследование прошли 532 тысячи человек, положительные результаты получили 4 334 гражданина.
Кроме того, в регионе стало на 25% меньше заболевших пневмонией.
Туркестанская область входит в число «зеленых» зон по коронавирусу. 3 марта вышло постановление главного государственного санитарного врача области Нурбека Нышанова о внесении изменений и дополнений в Постановление №2. Документ продлевает сроки работы объектов предпринимательства и смягчает карантинные ограничения.
Между тем специалисты призывают жителей строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. В частности, что в местах большого скопления людей нужно соблюдать социальную дистанцию и надевать маску.
Специалисты СЭС ежедневно анализируют ситуацию в регионе и тесно сотрудничают с представителями профильной отрасли.