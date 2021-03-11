РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 11 Март 2021 | GMT +6

    На 58% снизилась заболеваемость COVID-19 в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года эпидемиологическая ситуация в области стабилизировалась. Так, в январе-феврале заболеваемость коронавирусом снизилась на 58%. Стабильность наблюдается и в первую неделю марта. К 9 марта в регионе зарегистрировано 659 случаев. В регионе выздоровели 4 216 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В Туркестанской области функционируют 9 лабораторий полимеразной цепной реакции. С 2020 года обследование прошли 532 тысячи человек, положительные результаты получили 4 334 гражданина.

    Кроме того, в регионе стало на 25% меньше заболевших пневмонией.

    Туркестанская область входит в число «зеленых» зон по коронавирусу. 3 марта вышло постановление главного государственного санитарного врача области Нурбека Нышанова о внесении изменений и дополнений в Постановление №2. Документ продлевает сроки работы объектов предпринимательства и смягчает карантинные ограничения.

    Между тем специалисты призывают жителей строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. В частности, что в местах большого скопления людей нужно соблюдать социальную дистанцию и надевать маску.

    Специалисты СЭС ежедневно анализируют ситуацию в регионе и тесно сотрудничают с представителями профильной отрасли.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!