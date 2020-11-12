На 57 млн тенге обманул астанчанин предпринимателя из Сарыагаша

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Следователи ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Сарыагашского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении мошенничества на сумму более 57 миллионов тенге. Им оказался житель Карагандинской области, который в течение последних 4 лет проживал и работал в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Осенью текущего года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что стал жертвой мошенничества. Со слов потерпевшего, он узнал, что в Нур-Султане некий житель продает продукцию из подсолнечника по низким ценам. Договорившись с продавцом, частный предприниматель заказал 500 тонн продукции и перевел на счет 57 миллионов тенге. Однако, не дождавшись ни поставки товара, ни возврата денег, житель Сарыагашского района понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью к полицейским.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 190 УК РК «мошенничество». К раскрытию преступления на крупную сумму денег подключились также следователи СУ ДП Туркестанской области. Сотрудники следственно-оперативной группы осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию подозреваемого.

В результате принятых мер полицейские вышли на след мошенника и течение 3 дней задержали подозреваемого в Нур-Султане. Молодого человека стражи порядка доставили в Сарыагашский РОП. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Он взят под стражу.

Следствием установлено, что подозреваемый, воспользовавшись тем, что потерпевший не имел с ним прямого контакта, с целью лёгкой наживы путем мошенничества завладел крупной суммой денег и исчез. Часть похищенных денег аферист потратил на собственные нужды. В качестве вещественных доказательств изъяты 15 миллионов тенге и приобретенные на добытые обманным путем деньги 2 легковые автомашины и 2 сотовых телефона.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество». Следствием выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.