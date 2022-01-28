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На 55% обновился высший представительный орган партии «Nur Otan»

28 Января 2022 16:26
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На 55% обновился высший представительный орган партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» рассказали о внесении изменений в состав Политического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из 389 делегатов за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов», - говорится в сообщении партии.

По информации, высший представительный орган партии обновился на 55%.

«Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в 6 раз, до 13%. Средний возраст снизился на 4 года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть», - сообщили в партии.

Отмечается, что в составе Политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора.

«Представителей сферы образования стало в 2 раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в 2 раза, до 15,2%», - отметили в сообщении.

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#Нур Отан   #Общество   #Политика   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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