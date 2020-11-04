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На 55% больше средств выделено на ГОБМП и ОСМС в этом году в Нур-Султане

4 Ноября 2020 13:31
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На 55% больше средств выделено на ГОБМП и ОСМС в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в Нур-Султане выделено средств на ГОБМП и ОСМС на 55% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов в ходе брифинга на площадке акимата столицы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках обязательного социального медицинского страхования медицинскими организациями города за январь-сентябрь оказаны услуги профилактического осмотра, консультативно-диагностической помощи, стационарзамещающей помощи, стационарной медицинской помощи, а также высокотехнологичных медицинских услуг, восстановительного лечения и медицинской реабилитации. С 1 января 2020 года дорогостоящие виды исследований, включая компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансну томографию (МРТ), медико-генетические исследования, дорогостоящие лабораторные услуги оказываются бесплатно всем пациентам по показаниям и по направлению врача первичного медико-санитарного звена», – сказал Т. Муратов.

По его словам, в медицинских организациях, вошедших в реестр поставщиков медицинских услуг, включая республиканские и частные, имеется 19 аппаратов КТ и 19 аппаратов МРТ. В этом году будут закуплены дополнительно 2 аппарата КТ в поликлиники №9 и №13.

По поводу прикрепления населения к поликлиникам, руководитель eправления сообщил, что по состоянию на 1 января 2020 года общее количество прикрепленных граждан составило 1 191 650 человек.

Т. Муратов отметил, что в 2020 году для оказания услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС медицинским организациям города было выделено более 166 млрд тенге, что на 55% больше, чем в 2019 году. Из этой суммы 46% приходится на оказание стационарной медицинской помощи.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество  
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Мейрамбек Байгарин

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