На 540 тысяч тонн молока планирует снизить импортозависимость Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил об основных аспектах отечественного молочного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля молочной промышленности в общем объеме производства продуктов питания составляет 16%. Из произведенных в 2022 году 3,9 млн тонн товарного молока переработано 1,9 млн тонн на 172 предприятиях. При внутреннем потреблении в объеме 2,3 млн тонн обеспеченность отечественным производством составляет 82%», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Сенате.

По его словам, сдерживающим фактором развития переработки молока являются недостаточность и дороговизна сырья. Кроме того, сырьевая база характеризуется низким качеством, что связано с производством 73% молока личными подсобными хозяйствами.

«В результате, на внутреннем рынке присутствует высокая доля импорта молочной продукции, а это порядка 573 тысяч тонн в пересчете на сырое молоко. Для системного решения данного вопроса принимаются меры по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области по созданию сети молочно-товарных ферм (МТФ)», - отметил министр.

В частности, на эти цели в текущем году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге на создание 65 МТФ производственной мощностью 373 тысяч тонн молока в год. В последующие два года планируется направить дополнительно 113 млрд тенге на 50 МТФ.

«Это позволит в течение двух-трех лет создать 115 крупных МТФ в регионах страны и обеспечить отечественные молзаводы качественным сырьем в достаточном объеме, увеличить обеспеченность внутреннего рынка собственным молоком с 61 % до 89% и снизить импортозависимость с 573 тысяч тонн до 33 тысяч тонн», - добавил глава Минсельхоза.