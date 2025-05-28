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    14:51, 28 Май 2025 | GMT +5

    На 513 млн тенге оценили ремонт теплотрасс в Астане

    С 5 мая по 1 сентября в столице отремонтируют 1524,65 м трассы на 18 объектах на сумму 513,3 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    - Выполнение текущих ремонтов протяженностью 1524,65 м трассы на 18 объектах на сумму 513,3 млн тенге. Выполнение с 5 мая по 1 сентября. На сегодняшний день выполнена замена 391,1 м трассы, что составляет 21%, - сообщил председатель правления АО «Астана-Теплотранзит» Кайрат Бегимов в городском маслихате на публичных слушаниях.

    Также он рассказал о ходе выполнения работ по подготовке тепловых сетей:

    1. Гидравлические испытания (опрессовка).

    - Всего подлежат испытаниям 55 объектов (тепломагистрали и распределительные сети).

    - Срок выполнения: с 5 мая по 25 июля.

    - Выполнено: 18 объектов (32,7%).

    2. Проверка насосных станций и тепловых пунктов.

    - Насосные станции – 14 ед. Тепловые распределительные пункты – 2 ед.

    - Срок выполнения: с 2 мая по 1 сентября.

    - Выполнено: 4%.

    3. Разработка режимной карты теплоснабжения г. Астаны.

    Срок выполнения – до 1 октября.

    4. Устранение запариваний с применением термоусадочных муфт.

    - План: установка 36 муфт диаметром 450–1200 мм.

    - Срок выполнения: с 16 июня по 1 сентября.

    - В 2024–2025 гг. ранее выполнена замена 217 муфт на тепловых сетях.

    5. Инвестиционная программа.

    - Протяженность - 6 188,5 м. трассы на 16 объектах.

    - Сумма - 2 551,5 млн.тенге.

    - Ведутся подготовительные работы, монтаж временных теплотрасс для обеспечения потребителей горячим водоснабжением.

    Ранее мы писали, что более 75 млрд тенге потратят на ремонт теплосетей в 2025 году в Казахстане.

    Теги:
    Регионы Тепловые сети Астана ЖКХ
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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