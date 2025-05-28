На 513 млн тенге оценили ремонт теплотрасс в Астане

- Выполнение текущих ремонтов протяженностью 1524,65 м трассы на 18 объектах на сумму 513,3 млн тенге. Выполнение с 5 мая по 1 сентября. На сегодняшний день выполнена замена 391,1 м трассы, что составляет 21%, - сообщил председатель правления АО «Астана-Теплотранзит» Кайрат Бегимов в городском маслихате на публичных слушаниях.

Также он рассказал о ходе выполнения работ по подготовке тепловых сетей:

1. Гидравлические испытания (опрессовка).

- Всего подлежат испытаниям 55 объектов (тепломагистрали и распределительные сети).

- Срок выполнения: с 5 мая по 25 июля.

- Выполнено: 18 объектов (32,7%).

2. Проверка насосных станций и тепловых пунктов.

- Насосные станции – 14 ед. Тепловые распределительные пункты – 2 ед.

- Срок выполнения: с 2 мая по 1 сентября.

- Выполнено: 4%.

3. Разработка режимной карты теплоснабжения г. Астаны.

Срок выполнения – до 1 октября.

4. Устранение запариваний с применением термоусадочных муфт.

- План: установка 36 муфт диаметром 450–1200 мм.

- Срок выполнения: с 16 июня по 1 сентября.

- В 2024–2025 гг. ранее выполнена замена 217 муфт на тепловых сетях.

5. Инвестиционная программа.

- Протяженность - 6 188,5 м. трассы на 16 объектах.

- Сумма - 2 551,5 млн.тенге.

- Ведутся подготовительные работы, монтаж временных теплотрасс для обеспечения потребителей горячим водоснабжением.

Ранее мы писали, что более 75 млрд тенге потратят на ремонт теплосетей в 2025 году в Казахстане.