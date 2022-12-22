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На 5 млн тенге обокрал вор дом жителя Туркестанской области

22 Декабря 2022, 16:12
На 5 млн тенге обокрал вор дом жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 млн тенге обокрал вор дом жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Шардаринского района с заявлением обратился местный житель. По его словам, к нему домой через окно проник неизвестный и обокрал его. Ущерб потерпевшему составил более 5 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлена личность подозреваемого. Им оказался местный житель, который ранее проводил строительные работы в доме потерпевшего. Узнав о наличии в доме золотых изделий, мужчина похитил ценные вещи.

Похищенные дорогие украшения возвращены владельцу. По факту кражи проводится досудебное расследование.


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