На 5,7 млрд тенге пополнился бюджет Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –За счет высвободившихся средств, внутренних резервов и экономии бюджет Актюбинской области пополнился более чем на 5,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на маслихат области.

На сессии областного маслихата депутаты обсудили изменения в бюджете 2021-2023 годов. Сэкономленные средства, по словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Гулькасимы Суентаевой, направят на строительство жилья, развитие массового спорта, здравоохранение, реализацию социальных программ.

«Эти средства будут направлены на строительство объектов спорта, жилья, объектов водоснабжения, газоснабжения, инженерных сетей, капитальный ремонт, приобретение медицинского оборудования, на новую систему оплаты труда и другое», - говорит руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гулькасима Суентаева.

К примеру, на строительство школ, жилья, объектов здравоохранения, газификацию, строительство коммуникаций и другое предлагают выделить 2,1 миллиарда тенге, управлению образования - 121,5 миллиона тенге, на здравоохранение - 588 миллионов 737 тысяч тенге, социальные программы - 416 миллионов тенге, спорт–110 миллионов 814 тысяч тенге, культуру – 160, 4 миллиона тенге. Значительные суммы решили направить на водоснабжение, газификацию, электроснабжение социальных объектов и жилья.

В частности, выделили средства на строительство дополнительных пожарных частей в микрорайонах «Рауан» и «Курашасай», сетей электро- и газоснабжения школ, центра настольного тенниса в Актобе, ФОКа в Кандыагашке, сетей водоснабжения жилых массивов «Курайлы», «Курашасай», «Заречный-2».