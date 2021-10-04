На 5,1 млн тенге оштрафовали лиц с «красным» статусом в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области нарушителей карантина с «красным» статусом в Ashyq оштрафовали на 5,1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в области 9597 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июня по 4 октября 2021 года выявлено 3669 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2737 человек с «красным» и 932 посетителей с «желтым» статусом.

Наложено 117 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 5 119 335 тенге. Также в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 344 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

Отмечается, что мониторинговой группой охвачено 6151 субъектов малого и среднего бизнеса по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1108 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».