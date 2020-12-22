На 481,3 млрд тенге произведено продукции в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за 11 месяцев текущего года произведено промышленной продукции на сумму 481,3 млрд. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Объем продукции в горнодобывающей отрасли составил 41,6 %. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании объем произведенной продукции и оказанных услуг составил 38,2 млрд тенге, а на водоснабжение, канализацию, контроль за сбором и распределением отходов пришлось 5.9 млрд тенге. Из важнейших продуктов произведено 270,4 тыс.ячи тонн нефтепродуктов, 64,1 тысячи тонн хлопка-волокна, рост составил 137%. Производство электроэнергии выросло на 43,8% (678,9 млн кВт / ч).

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 688 млрд тенге, по этому показателю область заняла лидирующие позиции в стране. Среди них доля растениеводства - 414,9 млрд тенге, животноводства - 269,8 млрд тенге.

Во всех категориях хозяйств области произведено 207,9 тысячи тонн мяса, 701 тысяча тонн молока, 201 млн яиц. Поголовье крупного рогатого скота достигло 1 011,9 тысячи голов, или 105,4% к соответствующему периоду прошлого года, овец и коз – 4 447,6 тысячи голов, или 104,0%, лошадей – 340,4 тысячи голов, или 107,1%, верблюдов – 33,1 тысячи голов, или 115,1%.